Bobo non resiste al fascino di Vero

Ecco l'album delle vacanze di Vieri

6/7/2012

Continua a gonfie vele la storia tra Bobo Vieri e la pallavolista Veronica Angeloni. Alle Baleari la neocoppia si diverte in spiaggia tra partite di beach volley, bagni di sole e tuffi in acqua sempre rigorosamente uno accanto all'altra, salvo poi andarsene sulla stessa moto. Per l'ex calciatore e la sportiva sembra davvero essere un momento d'oro: l'estate è iniziata sotto il miglior auspicio e il ballerino Bobo ha ritrovato la serenità.

Così mentre la sua ex, Melissa Satta si fa paparazzare avvinghiata a Kevin Prince Boateng, Vieri non sembra soffrirne e ricambia con le foto affettuose e romantiche da Formentera in cui è in compagnia della biondissima pallavolista. Si sono conosciuti a Capri e si sono ritrovati alle Baleari e per loro pare proprio che l'amore sia sbocciato.