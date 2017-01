Il fratello: "Volevano che Raffaella abortisse"

Francesco Fico si sfoga a Quinta Colonna

"Persone vicine a Balotelli hanno provato a convincere Raffaella a non portare avanti la gravidanza". Francesco Fico, fratello della showgirl, svela ai microfoni della nuova trasmissione di Salvo Sottile, Quinta colonna, incredibili retroscena sulla notizia del momento. "Raffaella sta male ed è molto stressata. La richiesta dell'esame del Dna da parte di Mario Balotelli è vergognosa".

La famiglia di Raffaella Fico non ha mai accettato la storia d'amore con l'attaccante della Nazionale e del Manchester City: “Mia madre ed io non siamo mai stati favorevoli a questa storia. L'ho accettata per amore di mia sorella. Ora basta. Chiedo il rispetto e il silenzio per una giovane ragazza che si appresta ad affrontare una gravidanza”.



Francesco Fico conclude con un messaggio allo stesso Balotelli: “Se avessi Balotelli qui davanti, gli direi: cresci e prenditi le tue responsabilità per fare il padre. Fallo per il bambino. Non ti chiedo di tornare con Raffaella. Ripeto noi siamo per la famiglia”.