Andrea Perone al mare con la nuova fiamma

L'ex della Ferilli se la spassa con una sexy biondina

5/7/2012

Archiviato un capitolo se ne apre un altro. Ancora più ghiotto. E così, Andrea Perone dopo essere stato sposato con Sabrina Ferilli, fidanzato con Sara Varone e poi con Cecilia Capriotti si è tuffato tra le curve di Laura Cremaschi, una bambola bionda. Pizzicati a Formentera se la spassano in acqua tra baci e giochi acrobatici. Tra i due l'intesa è palpabile e Perone non riesce a fare a meno di guardare lo scultoreo lato B della sua fidanzata.



Si frequentano da qualche mese e se la passano come ragazzini alla loro prima vacanza paparazzata. Camminano sulla spiaggia tenendosi per mano, si dirigono verso il mare e iniziano a sfiorarsi per ritrovarsi in men che non si dica avvinghiati. Lei ha un fisico perfetto. Sedere alto e tonico, appena coperto da un micro bikini, seno sinuoso e gambe magrissime. Al suo fianco l'imprenditore di 48 anni sta vivendo una seconda giovinezza.