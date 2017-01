Katie, coi tacchi e senza fede

La Holmes dopo la richiesta di divorzio

5/7/2012

Maglia rossa sgargiante, calzoncini bianchi al ginocchio, scarpe con la zeppa con disegnati dei papaveri. Ecco una raggiante Katie Holmes, senza fede al dito, a passeggio con la figlia Suri. La ex moglie di Tom Cruise si concede una pausa gelato e i flash impazziscono. Le novità nel suo look e nel suo stato d'0animo sono evidenti. Via il broncio e l'aria sommessa e ritrovata allegria e libertà.

Quattro giorni dopo aver chiesto il divorzio dall'attore, una solare Katie è stata fotografata per le vie di New York con i capelli raccolti in una semplice coda di cavallo e senza il diamante da cinque carati ricevuto al matrimonio. All'occhio balzano poi le scarpe floreali e altissime, dopo anni in cui l'attrice indossava ballerine e modelli piatti che non sovrastare il maritino. La Holmes e Cruise erano sposati da sei anni. Katie ha chiesto la custodia unica della figlia Suri.