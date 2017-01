Aquilani e Quattrociocche all'altare

Laura Chiatti in argento tra gli ospiti

5/7/2012

Dopo un lungo fidanzamento e la nascita di Aurora, 18 mesi fa, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche hanno pronunciato il loro "sì". La cerimonia si è svolta il 4 luglio nella basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, davanti a parenti e amici. Gli sposi, in Armani, emozionati e sorridenti, hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore. Tra gli invitati vip Laura Chiatti, un abito scollato color argento, i calciatori Abate, Storari e Nocerino e le rispettive compagne.



Un desiderio, mai nascosto, che si realizza in una calda giornata romana. Gli sposi si abbracciano, si baciano e stringono tra le braccia la loro bimba un po' spaesata. Attorno a loro solo le persone più importanti per festeggiare e condividere questo momento di gioia.



Il calciatore e l'attrice si sono affidati a Giorgio Armani per il loro giorno più bello. Niente colpi di testa per la sposa che, con un trucco appena accennato e i capelli sciolti, ha scelto il classico abito lungo e bianco, appositamente creato per lei dallo stilista, in cadis di seta con cristalli Swarovski e jais bianchi, con il corpino drappeggiato in georgette tono su tono, e lungo velo in organza di seta profilato da ricamo. Per lo sposo, invece, tight classico Armani Made to Measure.



Dopo la cerimonia Quattrociocche e Aquilani hanno deciso per il cambio d'abito. L'attrice 24enne ha scelto ancora un vestito di cadis di seta, realizzato su misura, con corpino dai profili in crinolina tono su tono. Per il centrocampista, invece, un abito sartoriale blu notte con giacca monopetto a due bottoni e rever a lancia, gilet e pantaloni asciutti. Abito completato da camicia bianca e cravatta.



Il centrocampista del Liverpool, in prestito al Milan nell'ultima stagione, aveva chiesto alla compagna di sposarlo lo scorso dicembre mettendosi in ginocchio e porgendole l'anello di fidanzamento.