Satta e Boateng, siparietti hot

Lei è incantevole, lui perde la testa

5/7/2012

Da Miami a Ibiza, passando per Formentera e ora in Sardegna. Da un mese si godono le vacanze volando da una località marina all'altra e regalando scatti piccanti e seducenti. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono ancora a mollo. Un amore sempre più consolidato tra i due che nelle acque sarde si accarezzano, si toccano, si tuffano e non lesinano siparietti hot davanti agli amici. La ex velina sempre più prosperosa, lui sempre più cotto e affettuoso.

“Ciao a tutti!!!! Sono arrivata in Sardegna… ed è arrivata l’ora di tornare in forma… Ora a casa dai miei genitori, cibo sano e sport!!! Ho iniziato a fare acquagym… con questo caldo è l’ideale! L’altro giorno sono andata a correre ma le temperature così alte non aiutano! Voi siete tutti pronti per la prova costume?” cinguetta sul suo blog la Satta.



Intanto si fa pizzicare con un bikini turchese mozzafiato. Ormai il modello di reggiseno preferito per la sua estate è quello a fascia, che lascia libero il décolleté per un'abbronzatura senza segni e valorizza il suo seno. Gli slip sono striminziti ed esaltano il suo fondoschiena sempre più incantevole. Boateng ha davvero perso la testa per la bella Melissa e non la lascia un attimo. E quando i bollenti spiriti li colgono, i due si raffreddano con un tuffo in mare...