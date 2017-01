Lubamba e Manfredonia, passione irrefrenabile

A bordo piscina l'ex di Barbara De Rossi sa dove mettere le mani

5/7/2012

Chiusa la storia con Barbara De Rossi, Anthony Manfredonia si consola con Sylvie Lubamba, l'esplosiva showgirl di Markette. I due si sono conosciuti a casa di amici in comune: quattro chiacchiere, lo scambio dei numeri di telefono e il bacio. Il resto è passione allo stato puro, come dimostrano gli scatti di Nuovo. In vacanza insieme prima si sfiorano poi si avvinghiano: "Ci sa fare il ragazzino" ammette Sylvie.

Nella piscina di un albergo a Caserta, città del ragazzo, Anthony e Lubamba non riescono a tenere a freno i propri istinti. Lui con una mano le circonda la vita mentre con l'altra le tocca il prosperoso seno, poi si immergono in acqua lasciando fuori la testa, ma nemmeno così i bollenti spiriti si placano, e la coppietta continua a baciarsi. Sdraiati sul lettino poco cambia, questa volta è lei a cercare il contatto e con una mano sull'inguine del ragazzo trova finalmente la sua posizione ideale.



Sylvie Lubamba, 10 anni più grande del cantante e una spanna più alta, racconta la sua storia con l'ex toy boy della De Rossi: "Lui mi ha detto che l'ho sempre incuriosito e che era una piacevole sorpresa trovarsi a cena con una ragazza così solare. Poi ci siamo scambiati il numero di telefono e, una parola dopo l'altra, è scattato il bacio".



L'attrice e il cantautore si erano già lasciati e lui era in fase di trasloco quando ha conosciuto la sua nuova fiamma. "Barbara diventava sempre più gelosa, era morbosa - riporta Sylvie - Aveva sempre paura che ci fosse un'altra donna. Lei era molto insicura, forse avrà subìto un tradimento in passato e sarà diventata sospettosa".



Stando alle spiegazioni di Anthony, Sylvie può raccontare che il ragazzo aveva tentato più volte di lasciare la De Rossi, ma quando ci provava lei chiamava l'ambulanza e si inventava malori inesistenti.



"Anthony - prosegue Lubamba - è uno dei cosiddetti poeti del terzo millennio. E' molto romantico, sensibile, delicato. Però è anche un po' selvaggio, fa sempre quel che gli passa per la testa. E il fatto che lui osa così tanto mi piace. Mi fa sentire una persona amata e desiderata. So che è fiero di essere al mio fianco".

Per ora i due non fanno progetti per il futuro, "Ci godiamo il nostro momento felice di coppia senza pensarci troppo".