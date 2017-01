Irina marca stretto Ronaldo in mare

Fisico al top per la modella russa

4/7/2012

La delusione per essere usciti dalla semifinale degli Europei ai calci di rigore se n'è già andata, perché Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze nel sud della Francia con la bellissima fidanzata Irina Shayk, il figlioletto e un gruppo di amici. Il calciatore del Portogallo si rilassa al largo di Saint Tropez tra coccole ed effusioni in barca con la top model dal fisico spaziale.

“Sono contento perché ho saputo di far parte della rosa dei candidati agli Espys (i premi della rete televisiva americana Espn, una sorta di Oscar dello sport)” cinguetta lui su Twitter, mentre si diverte con Irina. Forse ripensando alle nozze, dopo che quelle sfumate tra i due.



Bikini arancio molto hot per la bella Shayk che stringe il suo calciatore sul maxi yacht ormeggiato nel Mediterraneo. I due si avvinghiano e si regalano lunghi momenti di coccole e intimità. Con loro in mare c'è anche il piccolo Cristiano jr, il figlio che la stella del Real Madrid avrebbe avuto da una donna misteriosa, e la modella russa sembra vestire perfettamente anche i panni di mamma.