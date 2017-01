Barbara, una lolita sexy per Victoria's Secret

La Palvin è la rivelazione bollente del marchio di lingerie

4/7/2012

Ha solo 19 anni, occhi blu, curve statuarie e l'irresistibile fascino da lolita. Victoria's Secret le ha subito messo gli occhi addosso, anzi la lingerie sexy e l'ha arruolata. Lei è Barbara Palvin, nuovo angelo hot della famosa griffe americana d'intimo.

L'avevamo già vista al suo primo red carpet sulla Croisette e con il su lungo abito dalla scollatura sensuale aveva incantato il pubblico. Adesso posa in giarrettiera e guepiere super sexy per la nuova collezione Designer di Victoria's Secret. Un vero gioiello di perfezione.



Curve scultoree e sensuali, labbra carnose e occhi magnetici, Barbara è nata a Budapest, fa la modella da quando aveva 13 anni, h a sfilato per Prada, Louis Vuitton, MiuMiu, Nina Ricci, Chanel ed è già tra le top più richieste della sua generazione.