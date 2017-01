Cecchi Paone succhia il piede del personal trainer

Confidenze piccanti al mare con Claudio, giovane portoghese

4/7/2012

Non sono bastati i cinque chili persi nel reality in Honduras a inizio anno per superare la prova costume: Alessandro Cecchi Paone, nelle acque di Ponza è ancora decisamente appesantito. Forse è proprio per questo che in vacanza ha deciso di andarci con Claudio, il suo aitante personal trainer portoghese. Tra i due la confidenza è palpabile tanto che il conduttore, a mollo in acqua, gli mordicchia affettuosamente il piede.



Una gitarella in barca, una bibita fresca e tanto sole in dolce compagnia. Cecchi Paone trascorre così la sua giornata di relax al mare. Si tuffa in acqua come un sirenetto, fa qualche bracciata, ma poi il richiamo del piede del sul allenatore che penzola fuori dall'imbarcazione è più forte. Così Alessandro torna in dietro e con un gesto inaspettato "azzanna" l'alluce salato del giovanotto, che non fa una piega.