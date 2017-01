Simona e Gerò inseparabili in Sardegna

Baci, carezze hot e profumo di fiori d'arancio

4/7/2012

Simona Ventura ha trovato il suo principe azzurro e non lo molla. Letteralmente. Ecco la conduttrice avvinghiata al suo Gerò Carraro nelle acque della Maddalena. SuperSimo lo bacia, si appoggia a lui, che ricambia con una sensuale carezza sul lato B... Love story a gonfie vele.

In costume rosa e in splendida forma, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, la Ventura, 47 anni, si gode il suo principino mentre i figli sono in vacanza con l'ex marito Stefano Bettarini. Qualche giorno di relax a due e prove generali di luna di miele. E sì perché tra i due c'è profumo di fiori d'arancio. Simona e Gerò ovvero Gian Gerolamo Carraro, che è davvero di nobili origini essendo figlio di Nicola Carraro e della principessa Adonella Colonna, vivono insieme già da tempo, praticamente dall'inizio della loro love story, sei mesi fa, e la loro relazione sembra davvero una bellissima favola.



I baci e le carezze tra i due si sprecano, poi Simona si dedica a un po' di addominali da spiaggia per seguire uno dei suoi motti-tormentone: "Arrendersi mai", come suona il titolo di un suo libro scritto qualche anno fa. E di arrendersi SuperSimo non ha nessuna intenzione, anzi è propri partita all'attacco e con Gerò vuole andare in fondo.