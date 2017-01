Balotelli annuncia: "Riconoscerò mio figlio"

Ma il calciatore vuole le prove della propria paternità

4/7/2012

Mario Balotelli è disposto a riconoscere un figlio ma solo dopo tutte le verifiche del caso. "Mi assumerò tutte le mie responsabilità quando avrò le prove della mia paternità" afferma il calciatore a proposito della gravidanza della sua ex fidanzata, Raffaella Fico. "Sono venuto a sapere da terzi che Raffaella era incinta - scrive Mario in un comunicato - sono molto deluso".

"Qualche giorno fa sono venuto a sapere da terzi che Raffaella era incinta - spiega Balotelli in una nota -. Per questo ho deciso di contattarla e solo a seguito della mia domanda mi ha confermato che era vero. Sono molto deluso, non credo sia normale non sapere nulla fino al quarto mese", conclude il calciatore.