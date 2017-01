Nuotata sexy per Bar Refaeli

Lato b scultoreo e effetto maglietta bagnata

Bar Refaeli non ha bisogno di spogliarsi per attirare l'attenzione. In t-shirt e perizoma la splendida modella israeliana nuota sinuosamente come una sirena sott'acqua, sfoggiando le sue curve statuarie, lato b scultoreo e effetto hot maglietta bagnata con seno in vista.

La sexy top model ha scelto di promuovere così, con un video mozzafiato in bianco e nero, che sta spopolando su Internet, la sua nuova collezione di intimo "Under.me", con la quale si è già lanciata nel mondo della moda in veste di stilista qualche mese fa. Nel video indossa un paio di occhiali da sole in stile vintage con i quali si tuffa in piscina per recuperare dei fogli che il vento le ha fatto volare via. Una sensuale nuotata con lato B mozzafiato in primo piano e poi fuori dall'acqua.



La t-short bagnata aderisce alle sue curve e mostra il seno perfetto. Un vero spettacolo. Perché il corpo di Bar è un vero spettacolo e non ha caso lei è tra le più pagate e richieste modelle del mondo. Adesso anche stilista, sia per la linea femminile, di cui è anche testimonial, sia per quella maschile. Underwear da mozzare il fiato, specie se ad indossarla è una bellezza statuaria come Bar.