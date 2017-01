Fabrizio Corona e le nobili gesta

In centro sosta vietata e dito medio ai paparazzi

3/7/2012

Sosta vietata, un saluto con il dito medio e una sana colazione da Cova, pasticceria tra le più rinomate di Milano. Ecco le "nobili" gesta compiute in pochi minuti da Fabrizio Corona, poco elegante sia nei modi, sia nel look. Maniche della camicia rimboccate, orologio d'oro al polso e pantaloni stracciati e scarpe traforate. Ma il sorriso non manca. Che stia iniziando a riprendere in mano la sua vita dopo la separazione da Belen?



Anche se deve fare i conti con più di una questione giudiziaria, Fabrizio non riesce proprio a rispettare le regole, neanche quando si tratta di quelle dettate dal codice della strada. Così, con la macchina abbandonata dove non dovrebbe, si concede pure una sosta al bar. A Corona tutto è concesso, anzi Corona tutto si concede.



E ora che il ricordo di Belen si fa sempre più lontano Fabrizio è pronto a godere dei privilegi della vita da single. "Me la godo, mi diverto. Mi sento tornato a 18 anni e sono sereno..." ha confermato qualche giorno fa a Tgcom24.