Balotelli è cauto e vuole un test del Dna

Prima di tutto accertare la paternità

3/7/2012

La notizia è ufficiale, Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli è incinta. Adesso però la palla torna a SuperMario, che pare abbia intenzione di rimandare i festeggiamenti, dopo aver appurato con un test del Dna la reale paternità e quindi farsi carico delle proprie responsabilità.

Stando infatti alle voci che si sono diffuse subito dopo l'annuncio della gravidanza della Fico, Balotelli vorrebbe attendere almeno di capire se la notizia è veramente attendibile, essendoci stati, pare, già un paio di precedenti. Solo allora e dopo un test di paternità SuperMario potrà decidere cosa fare. Per ora il campione non si pronuncia e progetta di sparire letteralmente per le vacanze non facendosi trovare per un po'.



La Fico dal canto suo riferisce di come Mario sia stato felice di apprendere la notizia: "Ho chiamato Mario il giorno prima della partita con la Germania", racconta la Fico a Chi. "Gli ho detto: Ti ricordi il nostro sogno di diventare genitori? Ecco, è diventato realtà”. E, dopo un attimo di silenzio, Balotelli avrebbe commentato: "Mi hai dato la notizia più bella del mondo".