Rosy in topless, le altre in bikini

A Capri anche la neomamma Galanti

3/7/2012

Ha esordito a Milano in primavera al parco con un topless mozzafiato, ma ha precisato che ancora non era pronta per la prova costume. Ora ritroviamo Rosy Dilettuso sulla riviera romagnola al Papeete Beach con il seno al vento. E che dire di Barbara Guerra in posa scultorea a bordo piscina? A Capri, invece, esordisce il quartetto delle meraviglie: Cecilia Capriotti, la neomamma in formissima Claudia Galanti, Aida Yespica e Raffaella Zardo.

Da Taormina posta le foto dalla spiaggia anche Laura Barriales, mentre Jeanene Fox si mette in posa con le amiche – tutte col fisico al top in bikini – per un saluto via social network all'amica Nina Senicar. E ancora Federica Fontana col reggiseno a fascia coloratissimo e strizzato ammicca all'obiettivo. Le belle non perdono occasione per mostrarsi in due pezzi. E così quando non sono i paparazzi a beccarle, autoscattano e lanciano in Rete le immagini più hot per i fan.