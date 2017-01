Mario Balotelli presto papà

La sua ex Raffaella Fico è incinta

2/7/2012

Non ha potuto stringere tra le mani la coppa dell'Europeo, ma presto Mario Balotelli potrà rifarsi e festeggiare il gol più bello. Infatti, secondo Chi, e come Tgcom24 aveva sospettato, Raffaella Fico, ex del calciatore, è in dolce attesa. "L'ho chiamato mentre era in ritiro con la Nazionale, prima della partita contro la Germania. Gli ho detto: ti ricordi il nostro sogno di diventare genitori? E' diventato realtà. Aspetto un bambino. Il tuo".

foto Chi

Lui, dapprima e' rimasto in silenzio. Poi si e' lasciato andare. "Mi hai dato la notizia piu' bella del mondo", mi ha detto. E il giorno dopo, in campo, ha segnato due gol".



La Fico e Balotelli si erano lasciati a fine aprile, ma a metà maggio la showgirl ha scoperto di essere incinta. "Avevo un lungo ritardo, ma non pensavo a una gravidanza. - racconta Raffaella - Sono andata in una farmacia fuori Milano a comprare un test di gravidanza. E ho scoperto di essere in dolce attesa. Ma l'ho detto solo a mia madre e a mio fratello".



”Io so quanto Mario sia innamorato di me e io di lui. Ho voluto aspettare il momento giusto per dargli la notizia e non me ne sono pentita. Mario e io ora stiamo ricostruendo il nostro rapporto. Lui non ha mai smesso di amarmi. Sarà un padre giocherellone e un compagno di vita dolce, affettuoso e buono", prosegue.



"Chi pensa che io abbia voluto incastrare il calciatore ricco e famoso dovrà ricredersi", afferma la showgirl. "Non ho bisogno di soldi. E poi non riuscirei a guardare in faccia il bambino quando sarà cresciuto. La verità è che questo figlio lo desideravamo entrambi. Lo scorso Natale lui mi aveva detto: sposiamoci e facciamo un figlio. E io avevo accettato. Poi è successo quello che è successo. Ora aspetto Mario per scoprire il sesso del bambino, anche se lui preferirebbe un maschietto, e per scegliere il nome", racconta ancora. "Di sicuro so soltanto che porterà con orgoglio il cognome Balotelli", conclude.