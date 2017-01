Mara mette alla porta il maritino

La Carfagna si separa da Mezzaroma?

2/7/2012

E' estate e la coppia scoppia. Stavolta tocca a Mara Carfagna e Marco Mezzaroma. Stando al gossip lanciato da Dagospia l'ex ministra più bella del mondo avrebbe messo alla porta il maritino, sposato solo un anno fa. i motivi? Un nuovo uomo nella sua vita.

La voce non ha trovato conferme e per ora resta un pettegolezzo da corridoio, ma in quella che in molti definiscono la Carfagna's story questa è solo l'ultimo capitolo. Il precedente la vedeva accusata di essere una sfascia famiglie da Gabriella Bontempo, moglie di Italo Bocchino, il quale avrebbe avuto una relazione durata più di due anni con la bella deputata del Pdl.



Smentita in video messaggio da parte della Carfagna, tante scuse in diretta alla moglie da parte di Bocchino. La verità sta sempre in mezzo. E adesso l'ex avvenente valletta di Mengacci sarebbe di nuovo sotto i fuochi del gossip. Del gossip appunto. Attendiamo conferme.