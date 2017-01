Renga e Ambra, felici al mare con i figli

Per il cantante e l'attrice nessuna aria di crisi

2/7/2012

Bastano quattro onde di Sabaudia per portare al largo la crisi, mai confermata, tra Renga e Ambra. Insieme ai loro bambini si divertono in acqua, lei con un fisico asciutto, lui leggermente appesantito. Giocano, corrono e si sorridono. Per la coppia l'unione sembra ancora molto solida, alla faccia delle malelingue che parlano di una sbandata del cantante per la collega Nina Zilli.

Ambra sorride, sembra felice in compagnia dei suoi cari, compreso il compagno che le sta accanto da dieci anni e con il quale ha vissuto anche momenti non sempre idilliaci. Dopo essere stata pizzicata un annetto fa in atteggiamenti teneri l'attore e collega Pier Giorgio Bellocchio, ora l'attrice si ritrova nei panni della vittima, o presunta tale, visto che insistenti voci di corridoio parlano di Renga invaghito della Zilli.



Ma i pettegolezzi non sfiorano minimamente la famiglia che si riunisce in spiaggia dopo che Ambra ha trascorso molte ore sul set del suo ultimo film. Lei balla, tora a riva il canotto con sopra i bambini e osserva giooisa il suo piĆ¹ grande amore che ricambia la sua attenzione con un sorriso affettuoso. Con Jolanda e Leonardo il quadretto si chiude. Sono queste le prove che scacciano le insistenti voci di crisi.