Il fisico più scolpito del 2012 è di Eli

La Gregoraci in bikini imbambola tutti

2/7/2012

Braccia e gambe toniche, seno florido e perfetto, vita da vespa e pancia con tanto di tartaruga. Il fisico di Elisabetta Gregoraci per l'estate 2012 è davvero il più scolpito di tutte. Lei va dicendo di allenarsi col figlio Nathan che le dà molto da fare, ma non c'è ombra di dubbio che dietro un corpo eccezionale come il suo c'è un duro esercizio in palestra. Briatore, invece, non segue la moglie nello sport...

Un bikini a fascia bluette esalta le sue forme, mentre Elisabetta si cimenta in una partitella a calcetto con gli amici e il marito a Porto Cervo. Iperattiva, si lancia su ogni palla e tenta i dribbling, mentre Flavio mostra la pancetta e si muove con meno entusiasmo. Ma poi si rilassano insieme tra baci e coccole. Lui le mette una mano sul fondoschiena da dieci lode facendo invidia a tutti, mentre lei ricambia con piccole tenerezze. Un siparietto perfetto che scaccia ogni pettegolezzo che li voleva in crisi.