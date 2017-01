La Morise passa all'attacco di Quagliarella

Conti è passato, adesso Roberta flirta con Fabio

2/7/2012

Roberta Morise archivia la sua storia con Carlo Conti, convolato a nozze qualche settimana fa, ma non si arrende a restare sola e, a Porto Cervo, si consola con Fabio Quagliarella. I due sono stati immortalati insieme a fare il bagno... E il gossip è decollato.

Solo un'amicizia o una love story in corso? L'asso della Juve neo-campione d'Italia è stato ospite dell'evento di Sky Calcio mercato on the beach al Grand Hotel Poltu Quatu, dove ha incontrato la showgirl calabrese. Il flirt pare sia stato immediato. I due in acqua sono stati pizzicati in atteggiamenti più che complici, tra scherzi e sguardi d'intesa.



La sexy ex professoressa de "L’eredità" e ex fidanzata del presentatore Carlo Conti, ha armi più che convincenti per sedurre il calciatore napoletano, che pochi giorni fa su Facebook scriveva: "Ps.care fan ricordate che sono sempre single! ;)". In bikini bianco la sexy Morise sfoggia forme mozzafiato che potrebbero far cambiare lo stato dell'attaccante juventino sul suo profilo social: da single a caduto nella rete... della sensuale Roberta.