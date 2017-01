Belen: "Voglio essere una stronza sexy"

La showgirl argentina su GQ per Kirkland, il fotografo di Marilyn

2/7/2012

E' bella, sensuale, sexy e desiderabile. Sembra costruita, finta. Si atteggia, posa e ammicca. Fa la diva. Come Marilyn. E come lei Douglas Kirkland, fotografo delle dive, l'ha immortalata. Per scoprire cosa c'è dietro quell'immagine plastificata... "Una bellissima bambina". Così dice lui almeno.

In bikini rosso su un grosso salvagente in piscina, in topless come appare sulla cover di GQ, che le dedica il servizio, oppure in costume nero, sgambato, che mette in rilevo le sue curve perfette, statuarie. L'oggetto del desiderio di un Paese, icona e immagine, costruita, plastificata. I paparazzi l'aspettano ad ogni angolo, qualsiasi cosa faccia il gossip è assicurato. E lei ormai lascia fare. "Credano quello che vogliono", dice. E continua la sua recita.



A Los Angeles davanti all'obiettivo di quel fotografo, oggi 78enne, che ha collezionato ritratti di dive stellari, uniche. E che adesso immortala lei. L'ex di Fabrizio Corona, la fidanzatina di Stefano De Martino, il ragazzino, che l'ha seguita a Los Angeles. Il sesso? "Sto con una persona solo se mi piace da quel punto di vista. E' il sesso che determina l'amore. Non viceversa. Se non funziona non mi innamoro. Se funziona mi fidanzo per 4 anni", spiega risoluta. Con De Martino è insieme solo da due mesi. C'è tempo.



In quanto all'immagine che gli altri hanno di lei, non si fa cruccio. Tutt'altro, asseconda il trend e mentre si cambia il costume per un nuovo scatto dice: "Non voglio apparire sorridente, voglio essere una stronza sexy". Mentre la fotografa però Kirkland scopre che dietro all'immagine c'è qualcosa di più vero, "una bellissima bambina", dice, come aveva detto della bionda e spumeggiante Marilyn