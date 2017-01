Nicole, selvaggia al mare

Minetti super sexy in bikini leopardato

2/7/2012

Lasciano senza fiato gli scatti di Nicole Minetti mentre si gode sole e mare con gli amici a Forte dei Marmi. Lei, sexy e giunonica, appena coperta da un bikini striminzito leopardato, cammina sulla passerella del bagnasciuga come ad una sfilata di alta moda. Sorride, si tocca i capelli e si lascia immortalare, sicura della sua bellezza e delle sue forme. Praticamente perfette. Poi si siede e il costume si perde tra le sue natiche.



Non è esasperata dalla presenza dei fotografi, piuttosto sta al gioco divertita, proprio come quando viene pizzicata per le vie del centro di Milano.

Così, la consigliera regionale, in un lussuoso stabilimento balneare toscano, scopre il suo corpo e si lascia ammirare con piacere e una punta di malizia.



Un seno esplosivo e un sedere tonico è quanto ha da offrire ai bagnanti che la circondano estasiati. Impossibile non notarla, ammirarla e seguirla il più possibile con lo sguardo cercando di memorizzare ogni piccola (ma soprattutto grande) curva del suo corpo. Con un look selvaggio da Jane si destreggia nella giungla dei suoi ammiratori in attesa che arrivi il suo Tarzan.