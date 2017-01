Sfuma la favola tra Tom Cruise e Katie Holmes:

dopo sei anni di matrimonio arriva il divorzio

Il sito People annuncia in esclusiva la rottura tra le due strar di Hollywood

29/6/2012

Quella che sembrava una favola passata dal grande schermo alla realtà, è sfumata all'ombra di Hollywood. Dopo sei anni di matrimonio, Tom Cruise e Katie Holmes hanno divorziato. Lo scrive, in un servizio in esclusiva, il sito People, specialista in notizie riguardanti le celebrità del mondo dello spettacolo. I due si sposarono in Italia, sul lago di Bracciano, nel 2006. Dal loro amore è nata la piccola Suri che oggi ha sei anni.



"Si tratta di una questione personale e privata di Katie e della sua famiglia", ha commentato il legale della Holmes, aggiungendo che per lei "la preoccupazione principale, come è sempre stato, rimane l'interesse della figlia". Per Cruise, oggi 49enne, si trattava del terzo matrimonio.