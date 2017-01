Roberta Giarrusso, sexy in bikini rosa

Décolleté da urlo sulla spiaggia di Fregene

29/6/2012

La bella in rosa è lei, Roberta Giarrusso, che, accompagnata dal suo nuovo fidanzato, si gode il primo sole estivo nel completo anonimato. Via la gonna, via la maglietta... et voilà, lo spettacolo è servito. Lato B tonico, ventre piatto e décolleté strizzato nel reggiseno. Anche per lei la prova costume è superata alla grande.



Per l'attrice e il fidanzato nessuno stabilimento balneare vip, la coppietta preferisce posare i propri asciugamani sulla spiaggia libera, forse in cerca di un po' di intimità. Roberta in costume è veramente al top. Sexy mentre si sistema i capelli, ancora di più quando lascia scivolare la gonna mostrando un sedere alto e perfetto. Poi si siede accanto al compagno come un'elegante sirena evidenziando una scollatura a dir poco provocante.