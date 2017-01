Barbara Guerra si fa bionda

Su Twitter sfoggia il nuovo look

29/6/2012

Barbara Guerra cambia colore di capelli e da un castano invernale passa a un biondo estivo. Sul suo Twitter, mentre posa in costume davanti allo specchio, scrive "Blonde!”. Un cambio di look che non passa inosservato per la bella showgirl dalle curve conturbanti. Che si stia preparando a trascorrere un'estate davvero hot?



Un viso in primo piano mentre regala un bacio ai suoi followers. Rossetto rosso fuoco, occhiali da sole a goccia e lunghi capelli biondi che accarezzano le spalle. Barbara Guerra è praticamente irriconoscibile, ma sempre super sexy.

Lei, che davanti allo specchio prova costumi e abiti al cardiopalma, questa volta gioca con la sua lunga chioma donandole un colore biondo quasi fluorescente, di vera tendenza quest'estate. Non c'è dubbio che le bionde siano più appariscenti, ma lei, con le sue mise provocanti e le sue pose provocanti, non ha voluto accontentarsi. Gli uomini devono avere occhi solo per lei.