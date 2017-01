Italia in finale, il tifo vip scorre su Twitter

Scatti e cinguettii stellari per gli azzurri

29/6/2012

"Bè che dire, notte a tutti. Regalo di compleanno più bello non me lo poteva fare", Cristina de Pin, che proprio nel giorno della semi finale ha compiuto 32 anni, ringrazia così su Twitter il suo fidanzato Riccardo Montolivo. Mario Balotelli, l'eroe della partita abbraccia la sua mamma adottiva, Cristina Chiabotto esulta con le scarpe tricolore.

Su Facebook e Twitter le star italiane commentano la splendida partita Italia Germania e postano scatti e cinguettii dell'indimenticabile serata. Cristina De Pin, una delle wags italiane più sexy al seguito dei nostri azzurri, fidanzata di Riccardo Montolivo, non poteva festeggiare compleanno migliore. Le unghie laccate con i tre colori made in Italy la bella Cristina aspetta adesso la finale e poi magari si va all'altare.



Da poco diventata mamma Caterina Balivo scrive: "I tedeschi non mollano mai... Ma cari biondi siamo in finale...! E almeno questa partita contro la Merkel l'abbiamo vinta", poi commenta preoccupata i rumori per le strade fino a notte fonda, che potrebbero svegliare il suo piccolino.



I riferimenti alla cancelliera tedesca comunque non mancano quasi mai.



Paola Iezzi ne pubblica addirittura una sequenza di immagini buffe e molto eloquenti e scrive: "E cmq gli spaghetti, la pizza, il mondolino, i baffi,la mafia...ve l'hanno piazzata in quel posto, cari germani.nottteeee#volemosebbeneeee".



E poi battute e commenti anche pesanti. Ezio Greggio gioca su brandelli di Germania: "Amici la Germania è uscita dall'Euro a pezzi, anzi a...Prandelli: che figura di Merkel!" e Guendalina Tavassi intona l'inno su Facebook: "Lovvini d'Italia, l'Italia s'è ari-desta". Rincarano la dose Jennifer Rodriguez, che italiana non è : "Alla faccia di chi ci vuole male !! Viva gli azzurri!!!" e Stefania Orlando, che chiude con un bel: "Alla faccia di chi ci vuole male !! Viva gli azzurri!!!".



Il popolo di Twitter compatto da nord a sud esulta. Viva l'Italia!