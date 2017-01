Hunziker e Colombari, sexy in corto

Shopping a Milano anche per la Vergara

28/6/2012

Vestito corto e svolazzante per Martina Colombari e Michelle Hunziker, entrambe impegnate a fare shopping per le vie del centro di Milano. Se la prima si è già concessa più di un bagno al mare, Martina, bella ma un po' pallida, non ha ancora abbandonato la città. In zona Montenapoleone fa acquisti anche l'attrice colombiana Sofia Vergara. Con un paio di jeans fascianti è molto sexy.

Michelle, di ottimo umore, cammina in Via Sant'Andrea sui suoi alti sandali color cipria in pendant con l'abitino leggero dalla scollatura provocante. Una capiente borsa bianca al braccio e via, inizia un'allegra sessione di compere. Per lei nessun consiglio da Tomaso Trussardi. Si avvale solo dell'aiuto del suo prezioso bodyguard per sistemare in auto quel che ha acquistato.



Martina, seria e struccata, si dedica agli ultimi giri per i negozi prima di abbandonare la calda città. Prima fa un salto a provare dei sandali, bassi e luccicanti, e poi un cappello bianco a tesa larga. L'ex Miss Italia sembra snobbare il fluo, di vera tendenza quest'estate. Anche per lei un abitino largo che mette in risalto le sue sinuose gambe. Le spalline, che partono dal petto, evidenziano invece le spalle, toniche e ben squadrate.



Il caldo meneghino viene affrontato da Sofia Vergara con una mise un po' troppo accollata. Camicia color salmone a maniche lunghe e jeans aderenti che valorizzano le sue incantevoli forme. Occhiali da sole, sandali alti e via... il quadrilatero della moda è ai suoi piedi.