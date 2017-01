Claudia, la tifosa azzurra più bollente

La Romani scende in spiaggia... a Miami

28/6/2012

Ha acceso gli Europei di calcio 2012 improvvisando uno strip sulla spiaggia di Miami e togliendosi la maglia azzurra per restare con un bikini stringato bianco dal quale le sue forme generose faticavano a restare coperte. Ora il tifo per la squadra azzurra della top model di origini italiane ma emigrata negli Stati Uniti, Claudia Romani, si fa bollente e sul bagnasciuga passeggia sinuosa in attesa del verdetto.

Décolleté prorompente e curve morbide, colori mediterranei e sguardo intrigante, la Romani si è fatta conoscere come la Larissa Riquelme dei Mondiali per il suo tifo a tutto strip. E così se le belle dello showbiz fanno a gara a spogliarsi per la loro squadra del cuore, anche Claudia non si è fatta attendere. E così è comparsa su tutte le riviste con striminziti top, slip e tacchi dai colori verde-bianco-rosso.



Ora per la semifinale abbandona i colori del cuore e si lascia andare a un tuffo rigenerante mostrando le sue forme. Chissà se dopo la partita improvviserà l'ennesimo spogliarello hot per gli italiani. E non solo...