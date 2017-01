Love story sdoganata tra Bobo e Veronica

Lei lo raggiunge a Formentera e lo tiene d'occhio

28/6/2012

Si scatena in pista con Belen, poi però quando arriva Veronica la festa è finita. Ecco Bobo Vieri, naufrago d'amore, negli scatti di Novella 2000. Avvinghiata a lui, a mollo nelle acque dell'isola dei vip c'è la pallavolista Veronica Angeloni, con cui l'ex calciatore sembra aver preso il largo.

Si erano avvicinati in una calda sera d'estate a Capri, pochi giorni fa. Coccole e atteggiamenti molti intimi, che avevano fatto pensare all'inizio di una love story. Poi lei era volata a Dubai, lui a Formentera. "Alla prossima", si erano detti lasciandosi. E "la prossima" è stata pochi giorni dopo. Veronica ha raggiunto il suo Bobo alle Baleari ed è stata sua ospite per un lungo week end.



Lo stesso in cui Vieri, alla festa di Davide Bombardini, ha ballato un appassionato tango con Belen. Una bella esibizione, subito presa di mira dai paparazzi e dal gossip, ma nulla di più. Veronica vigilava sul suo bomber ballerino. E in spiaggia lo marca stretto. Eccoli sul lettino e in acqua, tra tenerezze e coccole da giovani innamorati. Lei aggrappata come un polipo a lui, che ricambia la stretta abbracciandola. La love story è sdoganata e Bobo e Veronica si godono quest'inizio d'estate alla luce del sole.