Morgan sarà di nuovo papà

La compagna Jessica è al quarto mese di gravidanza

28/6/2012

Dopo tanti rumors su una presunta gravidanza, arriva finalmente la conferma da parte di Morgan sulle pagine di Visto: "Sì, aspetto un figlio da Jessica e siamo molto felici di questa notizia". La compagna, dal canto suo avrebbe atteso ancora un po' a dirlo, ma è entrata nel quarto mese e il pancino inizia a vedersi.



Sono felici e innamorati. Si cercano, si stringono e si guardano negli occhi con uno sguardo profondo e sincero. Si conoscono da poco meno di un anno, ma l'attrazione tra i due è stata palpabile sin dal primo momento. Solo conclusa la trasmissione che li ha visti entrambi protagonisti, lui come giudice, lei come concorrente, hanno iniziato a frequentarsi alla luce del sole.



Marco Castoldi confessa: "Sono molto tranquillo ora: sto molto bene e sono molto innamorato di Jessica". Lui è felice e incontenibile, l'idea di diventare nuovamente padre non lo spaventa. "Basta guardarmi - continua - Jessica è super, una ragazza speciale". Lei è più cauta. Avrebbe preferito dare la conferma della gravidanza più avanti anche se, toccandosi il ventre, ammette: "Ormai si vede, la forma è andata".



La coppia, che vive nella casa di Morgan a Monza, piano piano farà spazio anche per il nascituro, ma c'è ancora tempo e "Ci penseremo... non mi stresso più di tanto", ammette il compositore e poi "La casa è sufficientemente grande".