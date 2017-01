Sara e Mara, ex gieffine in topless

La Nile e l'Adriani osano una tintarella quasi integrale

28/6/2012

Guarda chi si rivede in questa calda estate, Sarah Nile e Mara Adriani. In comune hanno il GF10 e un topless mozzafiato. Sarah si aggira senza reggiseno a bordo piscina nella villa faraonica di Salvatore De Lorenzis, ex di Carolina Marconi. Mara invece prende il sole sulla spiaggia di Fregene.

Dopo quello da dieci e lode di Alba Parietti e quelli di Gianna Nannini e Brigitta Boccoli quindi, ecco altri due topless tutti da ammirare.



Prosperosa e statuaria l'Adriani, immortalata da Visto in compagnia di amici alle porte di Roma, affronta la torrida estate abbandonando il bikini. Per stendersi al sole Mara toglie t-shirt e leggings lasciando scoperto il seno, bianco rispetto al resto del corpo, segno evidente che il topless non è il suo modo abituale di abbronzarsi. Stavolta però cambio di programma. Via il reggiseno e tintarella integrale per sfoggiare un lato B scultoreo e un décolleté davvero "dotato".



La Nile, ospite a Gallipoli di De Lorenzis, con il quale si vocifera abbia anche una relazione, si diverte in acqua con il padrone di casa, come mostrano gli scatti di Visto, tra giochi e abbracci sospetti, poi, una volta sola, prende il sole a bordo piscina osando uno strip ardito. Anche il suo topless lascia il segno. Décolleté prosperoso ma bianco, evidentemente non abituato ai raggi solari. L'ex gieffina, fresca di rottura con Matteo Guerra, nega la relazione con il manager, con il quale dice di avere solo rapporti di lavoro e riguardo al topless rivela. "Ho posato per "Playboy" e non ho problemi”. Niente esibizionismi insomma, lex gieffine sono diventate grandi ormai!