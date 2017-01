Alessia, pancia in dentro e via

La Marcuzzi supera alla grande la prova bikini

27/6/2012

“Lo ammetto: non ho respirato per venti secondi mentre Francesco scattava questa foto”. Alessia Marcuzzi posta sul suo blog di moda un meraviglioso bikini fucsia a fascia. Capelli riccioli raccolti dietro la nuca, occhiali da sole e pelle ancora senza tintarella sulla barca insieme al compagno Facchinetti. “Pancia in dentro” scrive la showgirl, ma i commenti si sprecano tra complimenti e apprezzamenti.

Da quando ha inaugurato il suo blog di moda, la Marcuzzi è scatenata. Prova e riprova abiti per ogni occasione, dai colori “evidenziatore” ai tubini classici, dando consigli per un look lowcost. “Non volendo usare Photoshop per ritoccare le immagini che posto nel mio blog, ho dovuto escogitare qualcosa per nascondere i difettucci in zona ventre (apro una piccola parentesi: tutte le foto che trovate su La Pinella sono state scattate – per mia scelta – esclusivamente con il cellulare e sono volutamente “al naturale”, anche se questo può comportare una qualità inferiore e qualche foto leggermente sgranata. Voglio che tutto ciò che vi propongo rimanga “fatto in casa” e nella più totale spontaneità!)” spiega lapinella.



Sexy, affascinante e spontaneo dunque il primo bikini di Alessia in versione mamma a tutto rosa. Indossa una fascia che sostiene un seno prefetto e non mostra un filo di ciccia. La prova costume è superata pieni voti.