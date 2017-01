Valeria bollente su Twitter

Scatti provocanti della Marini in lingerie

27/6/2012

In guepiere su un letto, a cavalcioni di un uomo, in lingerie sexy davanti a uno specchio, inequivocabilmente osé. Debutta così su Twitter Valeria Marini, con una sequenza di scatti hot e provocanti. "Di nuovo in Sardegna sul set, tanta fatica e tante risate!", scrive.

Si tratta infatti di foto "rubate" durante le riprese di un nuovo film di cui la Valeriona nazionale non rivela nulla di più, lasciando ai suoi followers la curiosità che si tratti di qualcosa di molto piccante ma anche divertente: "Eccomi sul set di una divertente commedia...", cinguetta.



A un passo dal matrimonio con Giovanni Cottone la Marini sembra più impegnata che mai e pochi giorni fa scrive: "Sono stanchissima, corri di qua e di là, riprese in Cina, in Sardegna, sito ecommerce e profumo". Il suo futuro marito non si sentirà un po' trascurato e soprattutto non sarà geloso di questi ennesimi scatti osé della sua provocante fidanzata?