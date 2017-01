Belen e Stefano, vacanze hot a Formentera

Stessa spiaggia e stesso mare, ma Corona non c'è più

27/6/2012

Tuffi, risate e passione! Ecco gli ingredienti della vacanza perfetta di Belen e Stefano che sulla spiaggia di Formentera si divertono nella loro prima estate insieme. Baci infuocati, coccole e giochi in acqua hanno tutto un altro sapore per la Rodriguez che ha scelto lo stesso mare per trascorrere le sue vacanze cambiando solo compagno di giochi. Lei, con un costumino minimal mette in mostra tutta la sua sensualità e il clima già caldo s'infuoca.

Stessa spiaggia, stesso mare per la showgirl argentina che in compagnia del suo fidanzato si gode un po' di relax sotto il caldo sole spagnolo. La coppia non resiste alla passione e si concede una lunga sessione di baci e carezze hot. Solo un bagno freddo può placare i bollenti spiriti dei due piccioncini.



Un tuffo in acqua e il mare di Formentera rievoca il set di Laguna Blu. Le labbra si sfiorano, i corpi si avvinghiano che di più non si può e Stefano prende in braccio la sua Belen dando il via ad una serie di giochi acquatici che regalano prospettive di tutto rispetto. Lei, con un tonico lato B al vento, lascia senza fiato, mentre I'incontenibile seno questa volta riesce a rimanere composto fasciato dal costume.



Fuori dalle acque cristalline il suo ballerino non perde occasione per immortalarla. Se la storia tra i due dovesse finire a Stefano rimarrà comunque un bel ricordo.