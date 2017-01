Naike Rivelli esce fuori di seno

Siparietto hot al Taormina Film Festival

26/6/2012

Poco meno di un anno fa l'abbiamo ammirata su Vogue Germania nuda come mamma (Ornella Muti) l'ha fatta. In occasione del Taormina Film Festival, Naike Rivelli regala un siparietto hot, ma questa volta del tutto involontario. Un vestito dalla scollatura ampia e una mossa azzardata mettono in primo piano il suo prorompente seno da cui spunta un capezzolo.

Sono madre e figlia, ma sembrano sorelle. Passeggiano per le strade di Catania, si scattano foto e si concedono una granita rinfrescante. Se il look di mamma Ornella è sobrio quello di Naike Rivelli, in total pink, è un pugno in un occhio. Cappello a tesa larga, tuta aderente che sottolinea le forme del suo sedere e canottiera indossata rigorosamente senza reggiseno.



Il servizio fotografico prosegue anche sulla meravigliosa terrazza della stanza d'albergo. La Muti continua a fotografare e Naike si mette in posa. Prima si sdraia vestita sul bordo della piccola piscina privata, poi senza veli entra in acqua dalla cui superficie riaffiora un lato B scultoreo. Un vero omaggio ai suoi followers di Twitter.



Ma lo spettacolo non è finito. Alla rassegna cinematografica Naike si presenta con un abito bianco e oro dalla scollatura audace che evidenzia le sue sexy forme. Un movimento poco calcolato e il seno si fa largo tra le pences del vestito. Lo spettacolo è hot, ma sia Naike sia Ornella continuano a sorridere ai fotografi.