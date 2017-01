L'Amoroso a New York una casa che è una reggia

Su YouTube il video che mostra un appartamento da nababbi

26/6/2012

E' volata a New York e si è concessa un appartamento da nababbi con vista su Central Park. Alessandra Amoroso posta su You Tube un video in cui mostra dove vive da quando si è trasferita nella Grande Mela. Altro che viaggio low cost!

La cantante salentina infatti, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni aveva parlato di viaggio di lavoro e di studio, un corso di gospel e poi qualche lavoretto in un bar, magari come cameriera per potersi permettere la permanenza nella città americana. In realtà un appartamento come quello che l'ex allieva di "Amici" mostra ai suoi fans su You Tube, seppur in affitto, va oltre ogni tipo di low cost.



Le stanze che si intravedono sono almeno quattro, un salone, due camere da letto e una cucina molto grande e poi due bagni e un giardinetto a cui si accede con delle scale.

Per non parlare della posizione: vista su Central Park. Una vera e propria reggia... per una delle regine della canzone italiana.