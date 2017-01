Linda, un anno d'amore con Luca

La Santaguida festeggia con Ceccarelli

26/6/2012

Festeggiano un anno d'amore a Formentera e postano le foto dei loro baci appassionati. Ecco Linda Santaguida, che a lungo è stata fidanzata con il tronista più famoso di tutti i tempi Costantino Vitagliano, mentre si avvinghia a Luca Ceccarelli, giocatore del Cesena conosciuto proprio l'estate scorsa. Per loro galeotta fu la Sardegna, ma ora la coppia si trova a Formentera e si gode questo momento di amore intenso regalando scatti piccanti.

Da tempo non si avevano news della ex schedina ed ex naufraga, salita agli albori della cronaca per il suo fidanzamento e conseguente addio a Vitagliano. Ora la ritroviamo più attiva che mai sul social network. Una bomba contro Belen le ha riportato notorietà e ora la Santaguida non smette più di twittare. E tra appunti personali e annotazioni varie ecco spuntare diverse belle foto che la ritraggono sempre in formissima e innamorata. Alcuni scatti infatti mostrano Linda abbracciata a Luca Ceccarelli, calciatore del Cesena e suo fidanzato da un anno, col quale si scambia baci molto focosi.