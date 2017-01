Belen in lingerie mostra la sua farfalla

Per "Jadea" la Rodriguez si mette a nudo

26/6/2012

Backstage al cardiopalma per Belen Rodriguez che, prima appoggiata a una grata poi seduta sugli scalini, mette in mostra la sua bellezza per Jadea, il marchio di intimo di cui è testimonial. I tacchi vertiginosi affusolano ancora di più le sue sinuose gambe, mentre il lato B sembra disegnato tanto è perfetto. Lei, abile ammaliatrice, gioca con lo sguardo e i suoi lunghi capelli. Il seno è esplosivo e la carica erotica è ai massimi livelli.



Questa volta è tutta sola, il bel De Martino può solo ammirare con piacere e soddisfazione il frutto della nuova campagna di underwear di cui la fidanzata è protagonista. Un corpo sexy che sa muoversi davanti all'obiettivo come un leggiadro felino pronto ad afferrare la preda con astuta eleganza. E Belen di astuzia ne ha da vendere.



Sdraiata sul divano con un completino bianco si ammira allo specchio, poi in piedi, abbassa il suo slip nero e mostra la farfalla tatuata. Un primo piano sul seno e uno sul sedere evidenziano i suoi punti forti.