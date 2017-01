Conduceva... sin da piccola

Indovina chi è la piccola in bicicletta

26/6/2012

Uno scatto in bianco e nero postato su Twitter, "Io da piccola" scrive Barbara D'Urso. Condurre è il suo mestiere e lo fa bene. Nella foto in effetti è alla conduzione... di una bici per il momento, ma il piglio è quello di chi sa il fatto suo, decisa e disinvolta, come ha sempre dimostrato di essere.

Attrice di cinema e teatro oltre che conduttrice, la bella Barbara è stata paparazzata pochi giorni fa in barca al largo di Capri, dove ha messo in mostra curve perfette e un lato B da urlo, che le fanno dimostrare almeno 10 anni in meno di quelli dichiarati all'anagrafe, ovvero 55.



Non c'è dubbio la graziosa piccoletta della foto è diventata una donna affascinante e di successo. Peccato che al momento sia orfana di “Pomeriggio Cinque" e che con Belen, Federica Panicucci e Simona Ventura si sia aggiudicata un po' di Teleratti. Barbara non si cruccia, si gode un po' di relax e si prepara a ritornare sul piccolo schermo più in forma che mai: "Ci rivediamo a settembre", scrive la D'Urso su Twitter. Ed è una promessa certa.