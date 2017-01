Il più bel topless dalla Sardegna

La showgirl mostra anche il lato B

26/6/2012

Topless da dieci e lode, turgido, prosperoso, in perfetta forma e in splendida posa anche sdraiato sul lettino. La posizione stesa non rende giustizia a nessuna, ma il décolleté della bella showgirl, che non è più una ragazzina, si merita un bel dieci e lode. Sulla spiaggia delle coste sarde mette in mostra anche il lato B... Ecco un'Alba Parietti davvero hot.

Ogni estate ci regala le immagini del suo topless dalla spiaggia e così eccola in Costa Smeralda con un'amica. Sfoggia un bikini nero classico, ma quando si stende sul lettino per prendere il sole slaccia il reggiseno e resta in topless. Il décolleté risulta perfetto e non mostra alcun cedimento nonostante la posizione possa tradire anche la più bella. Ma Alba non dimentica neppure un siparietto sul lato b e così eccola aggiustare il costume e mostrare qualche centimetro di pelle di troppo.