Il lato bruttino di Twitter

Le star postano scatti senza trucco

26/6/2012

Di loro si sa sempre tutto, o quasi, ma per essere più vicine ai fans le star si fotografano in versione "nature" e postano su Twitter scatti di vita privata. Da Paola Iezzi a Katia Pedrotti, passando per Melissa Satta e Federica Nargi, ecco le vip nostrane come appaiono senza trucco e senza inganno...

Appena sveglie, struccate, stanche o mentre puliscono la cucina, dietro le quinte insomma della loro vita mediatica. Il prezzo da pagare però è spesso alto: apparire meno fascinose e attraenti dell'immagine che tutti hanno di loro. Spesso addirittura "bruttine".



Paola Iezzi, del duo Paola & Chiara, appare piuttosto diversa da quando indossa make up e vestiti alla moda. Anche Silvia Abbate, ex Pupa, rischia grosso pubblicando le sue foto in versione nature e lo stesso succede a Katia Pedrotti e a Cecilia Capriotti, che dorme accanto al suo cagnolino ed è ben lontana dalla sexy e sensuale showgirl, tutta curve e forme sinuose.



L'altra faccia, quella bruttina, del Twitter delle star, rivela insomma difetti o anche solo un tono dimesso che spesso vengono nascosti da mascara e fondotinta. C'è qualcuna che riesce a passare la prova "nature" con più scioltezza, forse anche perché più attenta a postare lo scatto più clemente. Come Elena Barolo, Laura Barriales o Fiammetta Cicogna e Federica Fontana. E poi ancora Elena Santarelli, Melissa Satta o Federica Nargi... Per loro trucco o non trucco, a volte, non fa differenza.



Qual è secondo voi la più... bruttina?