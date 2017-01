Silvstedt, grattatina in barca

11:47 - Bikini succinti, prendisole hot, barca, mare, sole, ecco tutti gli ingredienti piccanti per la vacanza della giunonica Victoria Silvstedt in Francia. La bionda prorompente si gode il relax con il fidanzato e il fratello e mostra il suo fisico statuario in tutte le prospettive. Ma impegnata a sistemarsi lo slip dopo una poco elegante grattatina finisce per mostrare un po' troppo...



Da una spiaggia all'altra, passando per il mare più blu a bordo dello yacht, Victoria non perde occasione per mettersi davanti ai flash che la seguono ovunque per immortalarla. Cartoline bollenti dalla Costa Azzurra presentano la Silvstedt con i suoi costumini preferiti. Quasi sempre bianchi, molto ridotti e con gli slip minimal con tanto di laccetti sui fianchi. Il décolleté esplosivo fatica a restare nascosto dietro striminziti triangolini che esaltano le forme abbondanti della ex Miss Svezia.