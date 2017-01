Flavia, stesse forme abbondanti di un anno fa

La Vento sfoggia pancetta e fianchi

25/6/2012

Stesso mare, stesso bikini nero e stessi chili di troppo. Flavia Vento si rilassa tra le onde a Fregene con un'amica, che di qualche chilo in più invece sembra avere bisogno, sfoggiando con nonchalance le sue curve generose, pancetta e fianchi, proprio come un anno fa.

L'estate scorsa infatti la showgirl, ex isolana e poetessa era stata immortalata a Sabaudia con forme così arrotondate da far pensare addirittura ad una gravidanza. E' passato un anno e lo scenario sembra non essere cambiato. Tra le acque laziali la Vento sfoggia la stessa ciccia, niente presunta gravidanza stavolta.



Solo qualche chilo in più, che alla bionda showgirl non sembra interessare granché visto visto come mangia di gusto il suo piatto di cozze seduta sotto l'ombrellone. Dopo aver lasciato l'isola dei famosi inoltre la soubrette ha pubblicato il suo primo libro di poesie e sembra anche aver trovato l'amore. Un equilibrio professionale e sentimentale che si è tradotto in una pace dei sensi e con se stessa. Chili in più compresi.