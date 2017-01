Rosy Dilettuso hot in barca

Cartoline sexy da Capri

25/6/2012

Week end sotto il sole di Capri per una sensualissima Rosy Dilettuso, che su Twitter ha postato quasi in diretta gli scatti della sua mini vacanza in barca nelle limpide acqua partenopee. E come al solito ci scappa un topless e trasparenze ad alto tasso di erotismo.

L'ex Pupa si fa immortalare a prua della barca mentre sfoggia la sua abbronzatura dorata e si copre, con malizia, il décolleté in topless. Poi è la volta degli scatti sottocoperta e di quelli al timone della barca, mentre s'improvvisa capitana. Addosso solo un copricostume trasparente che lascia intravedere le nudità intime.



Insomma Rosy non ci delude mai, l'estate è sicuramente la sua stagione, quella in cui si esprime al top delle sue capacità seduttive e su Twitter la bella ex Pupa condivide con i suoi followers ciò che di più prezioso possiede, ovvero le sue curve conturbanti facendo quello che le viene meglio, mettersi in mostra.