Elena Santarelli sfoggia il suo lato sexy

Cambio d'abito hot per la showgirl su Twitter

25/6/2012

Prima il dovere, poi il piacere. Così Elena Santarelli, in tutto il suo splendore, posa per una linea di lingerie in cui, con un completo rosa antico, evidenzia un fisico sexy e scultoreo. Per lei seno strizzato, addominali appena accennati e gambe sinuose. Concluso lo shooting si concede un tuffo nel mare di Sabaudia dove mette in mostra l'unico lato che non abbiamo visto nel servizio fotografico postato su Twitter: quello B, da urlo.



A fine aprile Elena presentava alla comunità di Twitter le sue smagliature, 3 per ogni coscia. A distanza di pochi mesi, sempre ai suoi followers regala preziose immagini che fanno dimenticare i suoi impercettibili inestetismi. In una camera da letto tutta bianca risalta solo la bellezza di Elena, appena coperta da un completo intimo bordato di pizzo. Poi, a un reggiseno bianco ne alterna uno color salmone. Entrambi esaltano le forme del suo prosperoso décolleté.



Dopo il lavoro corre al mare per rilassarsi sotto il sole. Con un micro bikini giallo sfoggia un fisico da top model e un sedere assolutamente perfetto. Tonico e alto. Del resto lei non ha mai nascosto che per essere così si allena molto in palestra, si sottopone a continui massaggi e si nutre in modo sano. Poi ci sono anche le eccezioni, ma come è possibile resistere a una panzanella preparata con amore dalla mamma!