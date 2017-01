Via Stefano, Belen balla con Vieri

A Formentera si aprono le danze

25/6/2012

Tutto è cominciato con una serie di post sul Twitter di Linda Santaguida, che raccontava di una persona famosa che girava per Formentera "ubriaca persa offendendo chiunque". Poco prima c'era stata la partenza dall'isola di Stefano De Martino causa impegni di lavoro e conseguente arrabbiatura della fidanzata. Ora vediamo Belen Rodriguez consolarsi ballando con Bobo Vieri. Ecco cosa è successo tra Stefano, Belen e l'ex calciatore nel weekend.

L'ultimo capitolo della storia di una vacanza cominciata con romanticismo, coccole e bagni di mare e d'amore tra due fidanzati, vede protagonisti la Rodriguez e un altro... ovvero l'ex calciatore, riscoperto ballerino, Christian Vieri. I due si trovano a Formentera, lui con gli amici, lei abbandonata da De Martino partito per impegni di lavoro. Si conoscono già, si incontrano per caso, si ritrovano a ballare insieme e tra danze scatenate e passione per il ballo, scatta lo show, puntualmente fotografato dal sito SocialChannel, sempre in prima linea negli scoop sulla showgirl argentina.



Pare che Belen non abbia preso bene la partenza di Stefano da Formentera. Linda Santaguida sul suo Twitter racconta di una serata tra ubriacature e schiaffi... “Personaggio femminile arrivata sull’isola pochi giorni fa passava per le vie del centro ubriaca persa offendendo la chiunque, passanti, famiglie ecc. ecc. distribuendo persino schiaffi, accompagnata da un’amica più fatta di lei e da una guardia del corpo abbastanza imbarazzato dal personaggio… ora io voglio dire ma ci sei o ci fai? A certe mongoplettiche mentali dovrebbero stroncare la carriera sul nascere e invece no. Non solo la fanno lavorare gli regalano anche prime pagine e fior di quattrini dopo averla vista vendersi un aborto fare pubblicamente la ruffiana con fidanzati altrui e il resto me lo risparmio… allora dico ma siamo stupidi o cosa in Italia?”.



La Santaguida non parla espressamente della Rodriguez, ma il riferimento è chiaro e sul profilo internet a chi le chiede se è gelosa di Belen risponde candidamente che la showgirl argentina è bella ma non si tratta di gelosia... E così, dopo lo scontro Belen-Linda, la Rodriguez si rilassa con le danze e sulla sua strada incontra un altro ballerino... Bobo Vieri. Come andrà a finire?