Eli stavolta non molla il suo Steve-O

E intanto posa di nuovo super sexy per la Peta

22/6/2012

Prima uno scatto di due mani intrecciate e l'inequivocabile commento "Amore", poi la foto, che conferma le voci del ritorno di fiamma tra Elisabetta Canalis e Steve-O. Su Twitter l'ex velina cinguetta felice: "E' bellissimo fuori oggi..." mentre abbraccia il suo stuntman.

L'aveva ripetuto e ribadito, a lei Steve-O mancava "Mi manca, mi ritrovo a fare la spesa per due. A volte penso che ci dovremmo riprovare. Stando con lui in America ho capito che dire "ti amo" non ti rende più debole, anzi, ti fa sentire più libera e forte". E ce l'ha fatta. A tre mesi dalla rottura rieccoli insieme, sorridenti e felici. Un momento d'oro per la bella showgirl sarda trapiantata in America.



Tanti gli impegni di lavoro, tra shooting fotografici e spot pubblicitari, non ultimo quello che la vede di nuovo testimonial per la nuova campagna televisiva della Peta, alla cui presentazione aveva già presenziato con un abitino scollatissimo. Sul suo profilo Twitter una foto in canotta e shorts super sexy sul tetto di una macchina per il servizio fotografico. Non c'è dubbio un gran bel periodo per Eli.