Tutte le vip beccate al mare

Barolo a Miami, la Hunziker torna a Varigotti con Tomaso Trussardi...

23/6/2012

Laura Chiatti in bikini mostra il seno nuovo sul bagnasciuga di Cervia, mentre Doutzen Kroes, le sue curve supersexy da angelo di Victoria's Secret, le sfoggia a bordo piscina a Miami. Stessa località scelta dall'ex velina Elena Barolo, pizzicata mentre passeggia con il fidanzato Alessandro Martorana. Dopo Miami, invece, Michelle Hunziker e il fidanzato Tomaso Trussardi sono volati a Varigotti in Liguria. Cambia lo scenario, ma le curve splendide sono sempre le stesse. Forme meravigliose anche quelle di Cecilia Capriotti in posa a Ibizia e Formentera e dell'ex gieffina Caterina Siviero, protagonista di un topless a Marina di Pietrasanta.





Laura Chiatti allo scoperto, ecco il nuovo seno



Doutzen Kroes sexy a bordo piscina



Elena Barolo sexy a Miami



Michelle, curve mozzafiato anche a Varigotti



Cecilia Capriotti infiamma Formentera



Caterina in topless per il suo Alessio





(Nella pagina seguente il meglio degli ultimi sette giorni)