La Satta al mare copre le sue forme

Melissa e Boateng se la spassano in barca a Ibiza

22/6/2012

Al largo di Ibiza, Melissa e Boateng continuano a spassarsela indisturbati. A bordo di uno yacht ammirano il panorama, chiacchierano e si divertono in compagnia. La Satta, di buon umore, in versione ballerina accenna dei passi di danza mentre l'amica la riprende con la videocamera. Lui in costume sfoggia un fisico statuario, lei con una canottiera larga e lunga non offre nessuno spettacolo sexy. Che si sia offesa per i commenti sul suo décolleté lievitato?

Se a Milano vengono spesso pizzicati insieme mentre passeggiano per le vie del centro, ora in vacanza richiedono intimità. Melissa, dalle Baleari, su Twitter posta panorami diurni e notturni, ma di sé e del fidanzato neanche una foto.



Così, avvistati in mare, sono stati prontamente paparazzati. Ma questa volta lo spettacolo è totalmente differente da quello che ci ga regalato da Miami. La showgirl, che ha di recente ammesso di aver preso 6 kg, non si lascia baciare da sole e indossa una canottiera lunga, dalla quale comunque, seppur accennate, non sfuggono le sue conturbanti forme.